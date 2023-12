Donald Tusk zabrał głos i zaczęło się rozczarowanie. Burza na granicy z Ukrainą będzie trwać

Donald Tusk jedzie na Ukrainę. Ma przywieźć ofertę

Rafał Mekler odniósł się do wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który na konferencji 27 grudnia nawiązał do sprawy protestów przewoźników. - Na poziomie europejskim wydaje się mało realna możliwość powrotu systemu zezwoleń czy licencji. Ale będziemy szukali innych rozwiązań. Na poziomie europejskim i tak do czerwca obowiązują przepisy, które są jednym ze źródeł tych kłopotów. I nie sądzę, by do czerwca na poziomie europejskim udało się coś radykalnie zmienić - powiedział Tusk.