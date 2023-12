Dantejskie sceny na proteście przewoźników. Akcja policji

- Oczywiście, złożymy skargę do sądu - przekazał WP Rafał Mekler, jeden z liderów protestu przewoźników. Zapowiedział kontynuowanie blokad na przejściach w Hrebennem oraz Korczowej. Na tych przejściach przewoźnicy zgłosili, że protest ma trwać do początku lutego. Mekler tłumaczy to nastrojami protestujących przewoźników.