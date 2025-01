Groźna choroba w Niemczech. Polska wprowadza surowe kontrole

Polskie służby weterynaryjne podjęły zdecydowane kroki w odpowiedzi na wykrycie ogniska pryszczycy w Niemczech. Wdrożono rygorystyczne kontrole transportów zwierząt wjeżdżających do Polski, co potwierdził Główny Inspektorat Weterynarii.

Pryszczyca to zakaźna choroba wirusowa, która dotyka zwierzęta parzystokopytne, takie jak bydło, świnie, owce i kozy. Kraj, w którym wystąpi choroba, musi likwidować zakażone stada, co prowadzi do dużych strat ekonomicznych.