Obszar zagrożony wścieklizną. Wydano apel

Granice obszaru zagrożonego przebiegają wzdłuż ul. Engeströma do skrzyżowania z ul. Bednarską, następnie wzdłuż ul. Bednarskiej do skrzyżowania z ul. Szamarzewskiego. Dalej wzdłuż ul. Szamarzewskiego do jej przecięcia z ul. Szamotulską oraz wzdłuż Szamotulskiej do skrzyżowania z ul. Engeströma.

Urząd Miasta Poznania zaapelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności, zwłaszcza przy wyprowadzaniu psów. Mieszkańcy powinni stosować się do wytycznych powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku znalezienia martwego zwierzęcia na obszarze zagrożonym nie wolno go dotykać. Należy zgłosić to do oficera dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Poznania pod numerem 986.