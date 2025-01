Zaginięcie matki dwójki chłopców. Coraz więcej nieścisłości

Mija 11 doba poszukiwań zaginionej Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. We wtorek sprawę od Prokuratury Rejonowej w Pszczynie przejęła Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Jej rzecznik, prokurator Aleksander Duda przekazał Wirtualnej Polsce, że śledczy nadal sprawdzają staw Błaskowiec w sąsiedztwie bloku zaginionej. Potwierdza także, że w sprawie zatrzymany został mężczyzna. Nie informuje jednak, czy był on znany służbom.

Mężczyzna wyszedł za Karoliną 3 stycznia, w dniu jej zaginięcia. Tego dnia był pod wpływem alkoholu. Jak słyszymy nieoficjalnie, w rozmowie z jednym ze znajomych miał powiedzieć, że udusił 24-latkę, a jej ciało wrzucił do wody. Takie informacje dotarły do służb w niedzielę.

Po godz. 22, czyli około godzinę po wyjściu z domu Karoliny, Patryk miał dołączyć do Przemka, brata 24-latki i kilku innych znajomych, którzy tego dnia przyszli do ich mieszkania z alkoholem. Przemysław o nieobecności siostry miał rozmawiać z Patrykiem dopiero następnego dnia. Ten stwierdził jednak, że Karoliny nie widział.

Jak nieoficjalnie słyszmy w służbach, także siostra zaginionej nie poinformowała służb o obecności współlokatora w mieszkaniu. To nie jedyne nieścisłości, które pojawiają się w ich relacjach. Niejasne pozostaje także, co stało się z rzeczami osobistymi Karoliny.

W ostatnich miesiącach Karolina pracowała w sklepie, ale nie miała na tyle wysokich zarobków, by ponownie wynająć mieszkanie. Dlatego z początkiem października wprowadziła się do brata. - Od początku nie miała przekonania do Patryka. W listopadzie bardzo chciała się wyprowadzić i to jak najszybciej. Miał ją zagadywać, być nią zauroczony. Gdy w końcu zrozumiał, że Karolina nie jest nim zainteresowana, to odpuścił. Potem już o nim nic nie mówiła - mówi nam jedna z koleżanek zaginionej.