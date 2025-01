Grupa pijanych mężczyzn napadła na ratowników. Jest zawiadomienie do prokuratury

Do bulwersującego zdarzenia doszło przed godz. 2 w nocy z soboty na niedzielę. Zespół ratownictwa medycznego warszawskiego pogotowia Meditrans udał się na pomoc pacjentowi pobitemu na imprezie w miejscowości Żółwin (gm. Brwinów). Przebierana impreza odbywała się w remizie należącej do miejscowej OSP, ale wynajętej prywatnym osobom z okazji 40-letnich urodzin jednego z uczestników.

Kiedy ratownicy rozpoczęli pomoc poszkodowanemu mężczyźnie, podszedł do nich jeden z postronnych mężczyzn. Zaczął ich szturchać. Po chwili dołączyło do niego około 20 innych mężczyzn. Napastnicy zaczęli szarpać i popychać ratowników medycznych. Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że jeden z ratowników przez radio zaczął wzywać pomocy

- Zostali już przesłuchani. Jeden z nich przyznał się do winy, natomiast drugi twierdzi, że jest niewinny. Ustalamy świadków zdarzenia, a całość dokumentacji zostanie przekazana do prokuratury w Pruszkowie - mówi WP aspirant sztabowy Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Ratownicy medyczni podkreślili w zawiadomieniu, że w czasie wykonywania przez nich czynności ratowniczych doszło do napaści. Jednocześnie mężczyźni poprzez swój atak doprowadzili do opóźnienia działań medycznych. Miało to miejsce w momencie, gdy pacjent, który miał uraz głowy, wymagał natychmiastowego przewiezienia do szpitala.