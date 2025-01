Policja aresztowała 24‑latka ws. zaginięcia Karoliny Wróbel

Zatrzymany to 24-letni Patryk B. Od niedawna wynajmował pokój w mieszkaniu Karoliny i jej brata. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski, policja zakłada, że mężczyzna wyszedł z mieszkania za Karoliną w dniu jej zaginięcia. Śledczy są przekonani, że to on widział ją jako ostatni. W rozmowie z jednym ze znajomych miał powiedzieć, że udusił 24-latkę, a jej ciało wrzucił do wody.