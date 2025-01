Zaginięcie Karoliny Wróbel. Ojciec ujawnia niepokojące szczegóły

24-latka zniknęła 3 stycznia około godz. 21, gdy wyszła do pobliskiego sklepu . Nie zabrała ze sobą telefonu ani dokumentów, a droga miała zająć jej zaledwie 200 metrów.

Ojciec Karoliny, Piotr Wróbel, w rozmowie z "Faktem" ujawnia, co działo się od momentu, gdy dowiedział się o zaginięciu córki w niedzielę wieczorem.

- A od poniedziałku z samego rana ruszyłem na poszukiwania. Wszędzie, gdzie się tylko dało. Posprawdzałem też znajomych, z którymi kiedyś za młodszych lat dużo przebywała. No, ale z nikim z nich nie kontaktowała się - mówi "Faktowi" pan Piotr.

- Wyglądało tak, jakby obeszła dookoła blok, do tego dwa razy. Potem pies przeszedł na drugą stronę, tam, gdzie są garaże. I tam trop się urwał . Przez pierwsze dni z sąsiadami i znajomymi pieszo jej szukaliśmy, ale nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. Rozpłynęła się po prostu w powietrzu - wyjaśnia tata zaginionej.

- Wiem, że coś się zawiesiło, nie idzie tego monitoringu odtworzyć. Została przekazana do serwisu. Może się uda odzyskać to nagranie, ale to trzeba czekać - podkreśla ojciec Karoliny.