Co się stało z Karoliną? Matka dwójki małych chłopców nagle zniknęła

Od czterech dni rodzina nie ma kontaktu z 24-letnią Karoliną Wróbel, matką dwójki chłopców. Kobieta zniknęła w drodze do sklepu w okolicy kopalni Silesia w Czechowicach. - To nie jest bezpieczna okolica. Mieszkałam tam kilka lat, byłyśmy sąsiadkami. Zawsze ktoś odprowadzał mnie później do domu - mówi WP koleżanka zaginionej, Karina Dyszy.