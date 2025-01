Będą deportacje. Stanowcza decyzja Niemiec po ataku na dzieci

- Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który deportował poważnych przestępców z powrotem do Afganistanu po raz pierwszy od czasów rządów talibów - oświadczyła szefowa niemieckiego MSW podczas konferencji prasowej w Berlinie.

- Ciężko pracujemy nad deportacją kolejnych przestępców do Afganistanu - podkreśliła Nancy Faeser.

Sprawca brutalnego ataku został aresztowany. Okazało się, że przybył do Niemiec w listopadzie 2022 r. przez Bułgarię. Władze Bawarii poinformowały, że jego wniosek o azyl został odrzucony w czerwcu 2024 r., ale deportacja do Bułgarii nie doszła do skutku z powodu błędów proceduralnych.