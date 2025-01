Atak nożownika w Niemczech. Politycy spierają się o politykę migracyjną

Na początku grudnia ubiegłego roku zadeklarował pisemnie zgodę na dobrowolne opuszczenie Niemiec. Następnie wstrzymano jego procedurę azylową i wezwano go do opuszczenia kraju.

Scholz napisał w serwisie X : "Mam dosyć, kiedy takie akty przemocy zdarzają się u nas co kilka tygodni – (dokonywane) przez sprawców, którzy przybyli do nas w poszukiwaniu ochrony. Fałszywe poczucie tolerancji jest całkowicie niestosowne. Urzędy muszą jak najszybciej wyjaśnić, dlaczego zamachowiec nadal przebywał w Niemczech. Z ustaleń muszą natychmiast wyniknąć konsekwencje – nie wystarczy rozmawiać".

Christian Lindner, szef liberalnej FDP, która jeszcze do niedawna współtworzyła z SPD i Zielonymi rząd Niemiec, zareagował na tweeta kancerza i napisał na X, że "zna pozę Scholza aż za dobrze". " Tylko nigdy nic nie nastąpiło po tym, ponieważ gubi się on (Scholz – red.) w szczegółach technicznych, a lewe skrzydło czerwono-zielonej koalicji wszystko rozwadnia i opóźnia " – stwierdził Lindner. " Mam tego dość. Zmiana polityki! " – dodał.

Liderka populistyczno-lewicowej BSW Sahra Wagenknecht wykorzystała śmiertelny atak nożownika jako okazję do ponownego wezwania do zmiany kursu w polityce wobec uchodźców. "Fakt, że po Mannheim i Solingen (tam też doszło do ataków nożowników – red.) nic się nie wydarzyło, jest przede wszystkim porażką kanclerza i jego ministra spraw wewnętrznych" – powiedziała Wagenknecht magazynowi "Politico". "To czyni ich politycznie współodpowiedzialnymi za każdy kolejny straszny czyn" – dodała.