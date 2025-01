Trump zdecydował. Antyirańscy "jastrzębie" bez ochrony

Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu ochrony dla byłego sekretarza stanu Mike'a Pompeo oraz byłego wysłannika ds. Iranu Briana Hooka. Obaj byli celem planowanych zamachów ze strony Iranu, co potwierdził "The New York Times". Wcześniej podobna decyzja dotyczyła Johna Boltona, byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego.