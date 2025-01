Zełenski reaguje na plan i zapowiedź Trumpa ws. Rosji

- Będzie ona obniżona i szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, dlaczego to się nie stało przed wyborami. Jeśli cena spadnie, wojna Rosji z Ukrainą zakończy się natychmiast! Obecnie cena jest wystarczająco wysoka, by ta wojna mogła trwać. Trzeba obniżyć cenę ropy, trzeba zakończyć tę wojnę - powiedział Trump.

W środę Donald Trump wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie. Zagroził, że jeśli porozumienie nie zostanie szybko osiągnięte, to nie będzie miał innego wyboru, "jak nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje do Stanów Zjednoczonych oraz do innych krajów współpracujących".