Trump zwraca się do Arabii Saudyjskiej. Tak chce uderzyć w Putina

Trump oświadczył, że będzie dążył do obniżenia ceny ropy naftowej, aby zakończyć wojnę w Ukrainie. - Poproszę Arabię Saudyjską i OPEC o obniżenie ceny ropy. Trzeba ją obniżyć! Trzeba zakończyć wojnę! - powiedział Trump podczas forum ekonomicznego w Davos.

Podczas zdalnego przemówienia w Davos prezydent Trump powiedział, że Arabia Saudyjska będzie inwestowała przynajmniej 600 miliardów dolarów w Ameryce.

- Będę zwracał się do następcy tronu, który jest zresztą fantastycznym człowiekiem, żeby to zaokrąglić do biliona - rzucił Trump. Chwilę później dodał, że zamierza zwrócić się do Arabii Saudyjskiej, a także OPEC (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową) o obniżenie cen surowca.

- Będzie ona obniżona i szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, dlaczego to się nie stało przed wyborami. Jeśli cena spadnie, wojna Rosji z Ukrainą zakończy się natychmiast! Obecnie cena jest wystarczająco wysoka, by ta wojna mogła trwać. Trzeba obniżyć cenę ropy, trzeba zakończyć tę wojnę - powiedział Trump.

- Trzeba obniżyć cenę ropy i w ten sposób zakończy się tę wojnę. Trzeba było to zrobić dawno temu. Oni (Rosja) są w dużym stopniu odpowiedzialni za to, co się dzieje. Miliony ludzkich istnień zostało zaprzepaszczonych - powtórzył.

- To jest tak ważne, żeby to zrobić, bo to jest absolutne pole śmierci, miliony żołnierzy giną. Nikt nie widział czegoś takiego od II wojny światowej. Leżą martwi na polach (...) są tam miliony Rosjan i miliony Ukraińców - powiedział.

Prezydent USA zamierza zwrócić się do wszystkich krajów NATO o zwiększenie wydatków na obronę do 5 proc. PKB, co - jak stwierdził - powinno było się stać lata temu.

- Było to tylko 2 proc. i większość krajów nie płaciła, dopóki się nie pojawiłem. Nalegałem, żeby zapłacili, i zapłacili, ponieważ Stany Zjednoczone tak naprawdę nadrabiały różnicę w tym czasie, a to było niesprawiedliwe wobec Stanów Zjednoczonych. Ale wiele, wiele rzeczy było niesprawiedliwych dla Stanów Zjednoczonych przez wiele lat - oświadczył Trump.