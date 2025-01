Trump grozi Putinowi. Wezwał do zakończenia wojny w Ukrainie

Donald Trump wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie. Zagroził, że jeśli "nie osiągniemy porozumienia i to szybko, nie będę miał innego wyboru, jak nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje do Stanów Zjednoczonych oraz do innych krajów współpracujących".