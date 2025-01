"Po prostu mi głupio". Szefowa klubu Lewicy o sprawie Kotuli

Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy, w rozmowie z Radiem ZET wyraziła swoje zdanie na temat kontrowersji wokół Katarzyny Kotuli. Ministra ds. równości podała nieprawdę co do swojego wykształcenia. Zdaniem Żukowskiej nie jest to "tego typu przewina", aby podawać się do dymisji.