Doprowadzenie Ziobry przed komisję śledczą. Sąd może rozstrzygnąć w ostatniej chwili

Polityk PiS twierdzi, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie "doszło do manipulacji związanej ze składem wyznaczonym do rozpoznawania jego sprawy". Stwierdził, że sędzia już wcześniej rozpoznawała wniosek komisji śledczej i wymierzyła mu karę finansową za niestawiennictwo.

- Czy dotrwamy ze Zbigniewem Ziobrą, to się okaże. A może wstanie i wyjdzie. My nie mamy narzędzi do tego, by przymuszać świadków do składania zeznań, ale taka postawa również o czymś świadczy - mówiła w ubiegłym tygodniu w WP przewodnicząca sejmowej komisji śledczej Magdalena Sroka, przewidując scenariusze, gdyby Ziobro został przed komisję śledczą doprowadzony.