Wściekłość w Lewicy, ministra przeprasza. Kontrowersje wokół wykształcenia Kotuli

Nieoficjalnie dwoje naszych rozmówców przyznaje, że "ma wątpliwości, czy to był błąd, czy jednak celowy zabieg, który miał tworzyć wrażenie, że Kotula uzyskała tytuł magistra". - W części klubu jest wściekłość, bo to proszenie się o bezsensowne kłopoty - mówi nasze źródło.

O sprawie informowała również TV Republika. W rzeczywistości ministra nie złożyła i nie obroniła pracy magisterskiej na UAM. Z ustaleń PAP wynika, że Kotula była studentką filologii angielskiej na UAM w latach akademickich od roku akademickiego 2013/2014 do 2016/17. "Studiowałam na pięcioletnich studiach magisterskich, ale nie podeszłam do obrony pracy, bo zaszłam w ciążę" – przekazała Kotula PAP, podkreślając, że ukończyła licencjat z anglistyki na Collegium Balticum w Szczecinie. Politycy PiS zarzucają Katarzynie Kotuli kłamstwo, a część z nich domaga się dymisji.

Rzecznik klubu Lewicy, choć mówi o błędzie, to przekonuje, że o odwołaniu ministry ds. równości nie ma mowy. - Katarzyna Kotula nigdy nie aplikowała na stanowisko, które wymagało wykształcenia magistra. Jest absolwentką UAM, zdała wszystkie egzaminy, ale rzeczywiście nie obroniła pracy dyplomowej. Chce te studia wznowić. Nie został popełniony żaden czyn zabroniony i nie widzimy żadnych podstaw do dymisji - mówi WP Łukasz Michnik.

Rzecznik nie chciał precyzować, czy błędna informacja na stronie internetowej Sejmu została przekazana przez samą Katarzynę Kotulę, jej współpracowników i czy było to kłamstwo. - Wiemy, że to była pomyłka. Nie jestem pewny, kto jej dokonał, ale ministra nie zrzuca odpowiedzialności na swoich współpracowników. To jest błąd, który popełniła, do którego się przyznała i przeprosiła. Wszystkie egzaminy zostały zdane, praca niestety cały czas gdzieś leży - dodaje Michnik.