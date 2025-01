" Oświadczam, że stosownie do przepisu art. 105 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zrzekam się immunitetu we wskazanym niżej zakresie" - pisze Morawiecki.

"W swojej działalności publicznej od początku kieruję się troską o dobro wspólne. Wszystkie moje decyzje w okresie pełnienia urzędu Prezesa Rady Ministrów były podyktowane wolą działania w zgodzie z Konstytucją RP i w interesie Rzeczypospolitej - w tym w szczególności z obowiązkiem ochrony życia i zdrowia obywateli oraz zapewnienia im możliwości realizacji konstytucyjnych uprawnień do demokratycznego wyboru Prezydenta RP" - przekonuje dalej były premier.

Polityk pisze, że w sądzie zamierza "obnażyć działania ludzi i partii tworzących dziś koalicję rządową". Morawiecki stwierdził, że to właśnie ci ludzie w 2020 roku "dążyli za wszelką cenę do zablokowania wyborów w konstytucyjnym terminie". Według niego ich jedyną motywacją była wówczas chęć sprawienia, by Małgorzatę Kidawę-Błońską zastąpił w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski.