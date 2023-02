Cerkiew Cyryla walczy o przeżycie. Między młotem z Kremla a kowadłem z Kijowa

Aleksandr Sołdatow, rosyjski religioznawca, badacz Moskiewskiego Patriarchatu, redaktor portalu Credo.info, gościnny wykładowca na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie: Tego się nie spodziewałem po arcybiskupie Sawie. Po 24 lutego 2022 r. on dość ostro apelował do Cyryla o "zabranie głosu", by ten bezpośrednio potępił działania Rosji. Obecne gratulacje wykorzystał jako okazję do zabrania głosu w obronie Moskiewskiego Patriarchatu.