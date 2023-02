"Brygada pancerna będzie do dyspozycji". Duda ujawnia

Duda: ukraińscy żołnierze uczą się także używania polskiego sprzętu

- Także realizujemy te działania sojusznicze nie tylko poprzez przekazywanie Ukraińcom uzbrojenia, nie tylko przez niesienie na Ukrainę pomocy humanitarnej, nie tylko poprzez to, że my Polacy, moi rodacy, przyjmujemy ich w domach swoich, że dajemy im pracę, ale że przyjeżdżają tutaj ukraińscy żołnierze, po to, by się doskonalić w tym, by lepiej bronić swojej ojczyzny właśnie przy użyciu sprzętu zachodniego w standardach natowskich - zaznaczył Andrzej Duda.