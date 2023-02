Putin zrobi to po prawie dwóch latach. Pokaże drogę do najważniejszej wygranej

W ocenie naszej rozmówczyni, jeśli Putinowi uda się utrzymać zdobycze terytorialne i Krym, będzie "w pewien sposób wygranym". - Po stronie Zachodu i Ukrainy powinna być duża determinacja, by Rosję z Ukrainy za wszelką cenę wyrzucić, by zmusić ją do wycofania. To jedyny sposób, by Putin nie tyle stracił władzę, ale nie czuł się wygranym wewnątrz rosyjskiej elity politycznej - dodaje.