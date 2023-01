Putin wreszcie skorzysta ze swojego przywileju? Jest przeciek

Ostatni raz termin prezydenckiego orędzia przekładano w grudniu 2022 r. Kremlowska administracja tłumaczyła wówczas, że "trzeba było poważnie przygotować się do wystąpienia, a do końca roku zostało zbyt mało czasu". Dodawano też - sięgając po argument "z sufitu" - że odliczanie czasu do kolejnego orędzia zaczyna się od momentu wygłoszenia poprzedniego. A, że Putin ostatni raz przemówił do obu izb parlamentu 21 kwietnia 2021 r., to też jego wystąpienie - by można je było określać mianem "corocznego" - musi zostać wygłoszone do 21 kwietnia 2023 roku.