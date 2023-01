Marzenia Ukrainy legły w gruzach? Stanowcze "nie" Bidena [RELACJA NA ŻYWO]

Poniedziałek to już 341. dzień wojny w Ukrainie. Nadzieje na rychłą dostawę samolotów F-16 do Ukrainy legły w gruzach. Prezydent USA Joe Biden zapytany przez dziennikarzy, czy jest za ich przekazaniem Ukraińcom odparł krótko i zdecydowanie: "nie". Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron, któremu zadano w poniedziałek to samo pytanie odparł, że "co do zasady, nic nie jest wykluczone". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.