Wiadomości o zajściu pojawiły się w poniedziałek na rosyjskich kanałach na Telegramie. Później, co oczywiste, rozpisywały się o niej także ukraińskie media, w tym agencja informacyjna Unian. Całe zdarzenie jest opisane we wniosku, który jakoby rosyjska telewizja NTV złożyła do Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, czyli prokuratury afiliowana przy administracji prezydenta Rosji.