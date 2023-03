To już koniec rosyjskiej ofensywy? Gen. Skrzypczak wskazuje na te szczegóły

Rosja przejdzie do obrony. Tam będą czekać na kontrofensywę

- Spodziewam się, że Rosjanie przejdą do obrony. Można to poznać po tym, że budują linie umocnień i duże pola minowe. Niestety, sposób, w jaki to robią, oznacza, że ukraińscy dowódcy będą musieli poświęcić wielu żołnierzy, aby zdobywać kilometr ziemi - dodaje gen. Skrzypczak.