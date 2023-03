Dopadli wagnerowców. Moment krwawej akcji w Bachmucie

Polowanie na wagnerowców na przedmieściach Bachmutu. Lotnicze rozpoznanie żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy pomogło zlokalizować grupę okupantów. Przy współpracy piechoty ze strażą graniczną przeprowadzono atak artyleryjski na pozycje Rosjan. Nagranie z krwawej akcji trafiło do sieci i widać na nim, że wagnerowcy rzucili się do ucieczki, gdy wiedzieli, że są na celowniku obrońców Kijowa. Próbowali się ukryć w ruinach jednego z domów, ale nie mieli szans w starciu z ciężką artylerią. Wystarczyły dwie rakiety, by wyeliminować siedmiu wrogów z frontu. Bachmut stał się miejscem, gdzie obie strony konfliktu prowadzą walki na wycieńczenie. Rosjanie równają miasto z ziemią, podczas gdy żołnierze Zełenskiego zażarcie bronią swoich pozycji. Sytuacja Ukraińców jest tu coraz trudniejsza. Miasto jest dużym węzłem transportowym zaopatrującym ukraińskie oddziały w Donbasie w broń, sprzęt wojskowy i amunicję.