Sto milionów pocisków. Ogromny transport broni z Iranu do Rosji

Nie ma wątpliwości, że śmiercionośny ładunek to zaopatrzenie, które zostanie wykorzystane na froncie w Ukrainie. Ten transport to tylko potwierdzenie wcześniejszych zarzutów wobec Teheranu, że zaopatruje Moskwę w setki dronów, które służą do niszczenia ukraińskiej infrastruktury energetycznej, donosi Sky News.