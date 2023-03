Czarny scenariusz dla Bachmutu. Alarmujące słowa Zełenskiego

Środa to 378. dzień rosyjskiej inwazji. W rozmowie ze stacją CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że "jeśli Bachmut upadnie, Rosjanie będą mieli otwartą drogę do innych ważnych miast w Donbasie". - Rozumiemy, co Rosja chce tam osiągnąć. Kreml potrzebuje jakiegokolwiek, nawet małego zwycięstwa. Nawet poprzez zrujnowanie wszystkiego w tym mieście i zamordowanie tam wszystkich cywilów. Jeśli Rosja zatknęłaby w Bachmucie swoją flagę, pomogłoby to władzom w Moskwie zmobilizować społeczeństwo w przekonaniu, że rosyjska armia jest jakoby nadal potężna - tłumaczył dziennikarzom amerykańskiej stacji ukraiński przywódca. Śledź relację Wirtualnej Polski.