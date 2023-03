Żony "mobików" piszą do Putina. Chcą powrotu mężów do domu

"Drogi Władimirze Władimirowiczu! My, krewni zmobilizowanych obrońców Ojczyzny, kategorii '50+' (50 lat i więcej), zwracamy się do Pana z prośbą o uznanie naszych krewnych, mężczyzn wcielonych do wojska w lutym 2022 roku, za równoprawnych obywateli wielonarodowej Rosji, którzy mają takie same prawa i obowiązki jak wszyscy inni obywatele państwa" - czytamy w liście otwartym skierowanym do Putina przez krewnych "mobików" z separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej.