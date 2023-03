Dziwnie odmieniony Ramzan Kadyrow wysyła syna do Putina. Czy to koniec jego władzy?

Rozmówca WP odniósł się do teorii o chorobie i otruciu Kadyrowa. - Pamiętajmy, że to, co dotyczy takich ludzi jak Kadyrow, jest trudno weryfikowalne. Wobec wojny w Ukrainie na Kremlu odbywa się walka frakcji i jest możliwy scenariusz, w którym jedna ze zwalczających się stron ginie. Sądzę jednak, że na razie Putin trzyma to w ryzach. On bardzo dobrze opanował metodę zarządzania poprzez podsycanie rywalizacji. Może być tak, że obserwujemy szamotaninę gryzących się buldogów - podsumowuje rozmówca WP.