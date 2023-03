Zaczyna się finansowy pogrom Rosji. To dlatego sprzedają tony złota

Przed takim scenariuszem ostrzegał w rozmowie z Wirtualną Polską Adam Karpiński, ekonomista Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - Rosja może uruchomić swój potencjał surowcowy, czyli obrót diamentami, złotem, metalami rzadkimi, co może poprawić dochody budżetowe. Będzie to wielką pokusą dla takich krajów, jak Chiny, Indie, Iran, gdyż tanie surowce będą napędzać ich gospodarki - odparł Karpiński, zapytany, czy rosyjska machina wojenna przegra na poziomie ekonomicznym.