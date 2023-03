Sabotaż na Nord Stream. Po co Amerykanie i Niemcy ujawniają rzekome "tropy"?

Według doniesień niemieckich i amerykańskich mediów tropy w sprawie eksplozji na gazociągach Nord Stream prowadzą do Ukrainy. Kijów stanowczo zaprzecza, a Kreml domaga się "dołączenia do międzynarodowego śledztwa". - Gra idzie o dużą stawkę. Za duża, by mogli to zrobić Ukraińcy. Sabotaż mogli przeprowadzić Rosjanie, to oni zyskują na ujawnieniu przecieków. Nie idzie im na froncie, mogli zainspirować medialne spekulacje - mówią WP eksperci.