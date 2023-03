Niemcy reagują na rewelacje ws. Nord Stream 1 i 2

Nowe fakty ws. ataku na Nord Stream

Powołując się na informacje amerykańskiego wywiadu "The New York Times" podał we wtorek, że za uderzenie na gazociąg Nord Stream 1 i 2 stoi "proukraińska grupa". Nie ma jednak dowodów, by była ona bezpośrednio związana z władzami w Kijowie. Według doniesień "The Times" zachodnie kręgi wywiadowcze mają podejrzanego, który miał zasponsorować akcję. "Nazwisko Ukraińca, prywatnego sponsora ataku, krążyło w kręgach wywiadowczych od miesięcy. Informacja została jednak zatajona" - wskazał brytyjski dziennik.