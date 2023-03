Wybuch na Nord Stream. Polsko-ukraiński wątek w sprawie

Dziennik "New York Times", który również donosi o sprawie, podkreśla, że nie ma dowodów na to, by prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ani wysocy rangą wojskowi mieli związek z wybuchami na gazociągach Nord Stream, do których doszło w ubiegłym roku. Nie ma też dowodów na to, jak donosi gazeta, by sprawcy działali na zlecenie jakichkolwiek ukraińskich urzędników państwowych. Nowe informacje nie wskazują, chociażby na to, by ktoś zapłacił za ataki lub je zlecił, ani kto należy do proukraińskiej grupy, o której mowa. Można natomiast przypuszczać, że chodzi o osoby sprzeciwiające się Władimirowi Putinowi.