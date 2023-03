"Zwyrodniałe baby". Bulwersujące słowa posła Konfederacji

Poseł partii Wolnościowcy następnie nazwał feministki "zwyrodniałymi babami". - Wy mówicie do Kai Godek, posłanek z PiS, że nienawidzą kobiet. Czy jest jakaś granica obłędu? Co one się same nie nienawidzą? Czy wy macie coś nie po kolei w głowie? Problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, co krzyczała tutaj pani Tracz, że nie ma czegoś takiego jak instynkt macierzyński. To wy takie kobiety reprezentujecie - zwyrodniałe baby - stwierdził Sośnierz.