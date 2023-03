To koniec bitwy o Bachmut? Zaskakujące doniesienia z miasta

- Rosjanie stawiają sobie obecnie drugorzędne cele jak zdobycie Bachmutu, a nie przejęcie kontroli nad głównymi ośrodkami decyzyjnymi - Kijowem czy Charkowem. Miały być one kluczowymi miejscami rosyjskiej kampanii, a zeszły na drugi plan i dzisiaj nikt o nich nie mówi. To kuriozalne, że na rosyjskim Telegramie chwalą się zdobyciem sklepu rybnego w Bachmucie i walkami na wysypisku śmieci. Uwiązanie się tam pokazuje absurdalność sytuacji. To też sygnał, że Putin jest w stanie poświęcać tysiące kolejnych żołnierzy, często słabo wyposażonych, by osiągnąć swój cel - ocenia dr Jacek Raubo, ekspert portalu Defence24.pl