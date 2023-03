"Fatalna wiadomość dla Putina". Uderzają 100 km od Moskwy

Wojskowy przypomina jednak, że Rosja ma jeszcze odwody, których do tej pory nie użyła. - Najpierw muszą osiągnąć na froncie możliwość prowadzenia tzw. operacji głębokich. Żeby ofensywa miała wymiar strategiczny, Rosjanie musieliby przełamać co najmniej dwie pierwsze linie obrony i wejść w głębię operacyjną. Dopiero wtedy kolejnym rzutem wykorzystać powodzenie natarcia. Do tego jednak potrzeba świetnej łączności. A Rosjanie jej nie mają. Co z tego, że utworzyli nowe jednostki, skoro one nie są ze sobą zgrane? - pyta retorycznie płk Lewandowski.