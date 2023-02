Atak dronów z Ukrainy. Okazało się, że pałac Putina już jest w zasięgu

Pałac Putina w zasięgu ukraińskich dronów

Rafineria Tuapse znajduje się około 700 kilometrów od linii frontu. Spojrzenie na mapę wyjaśnia, że gdyby drony wystrzelono z terytorium Ukrainy, to - podążając do celu - musiały mijać słynny pałac Putina w mieście Gelendżyk nad Morzem Czarnym. Natomiast gdyby bezzałogowce zostały wystrzelone z obszaru Morza Czarnego, to pałac Putina najprawdopodobniej także znajdował się w ich zasięgu. Leży na samym wybrzeżu, około 130 km na północny-zachód od miejsca eksplozji.