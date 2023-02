Oto co grozi Ukrainie. "Operacja Sztylet"

Zdaniem ppłk. Korowaja główne uderzenie Rosjan wyjdzie z północnego wschodu, z okolic miasta Sumy. Przewiduje, że Kijów będzie za to świetnym celem uderzania pomocniczego. Ukraina za wszelką cenę nie dopuści by stolica stała się celem rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Odwodowe ukraińskie brygady będą gnały by zablokować dojście w pobliże Kijowa. Wtedy na przemieszczające się rezerwy uderzy rosyjski drugi rzut i wzdłuż rzeki Dniepr będzie prowadził natarcie w kierunku południowym. Na tyle daleko od rzeki, by nie stać się celem dla rakiet HIMARS i na tyle blisko granicy rosyjsko-ukraińskiej by być w optymalnym zasięgu własnej logistyki i osłony systemów obrony powietrznej oraz wsparcia lotnictwa.