Rosja. Przyjaciel Putina zdradził, kto jest właścicielem pałacu nad Morzem Czarnym

Rosyjski biznesmen, przyjaciel prezydenta Władimira Putina Arkadij Rotenberg poinformował w mediach, że to on jest właścicielem luksusowej rezydencji pod Gelendżykiem. Kompleks opisano w filmie fundacji Aleksieja Nawalnego, w którym nazwano go "Pałacem Putina".

Pałac w Gelendżyku to największa prywatna posiadłość w Rosji Źródło: YouTube