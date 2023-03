Klęska Rosjan w bitwie czołgów. "Dowódcy Putina wykazali się głupotą"

Zdaniem ukraińskich dowódców, trwająca trzy tygodnie bitwa, była największą konfrontacją czołgów w trwającej od 24 lutego 2022 roku wojnie. Jak wynika z ich relacji w "The New York Times", Rosjanie nie zdołali zdobyć Wuhłedaru, bo powtarzali błędy, które już wcześniej sprawiły, że stracili wiele czołgów, czyli wjeżdżali całymi kolumnami w zasadzki. Mieli tam stracić co najmniej 130 czołgów i pojazdów opancerzonych.