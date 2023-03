Prigożyn już nie szuka więźniów. Ma nowy pomysł

Twórca Grupy Wagnera, która walczy w Bachmucie, wpadł w panikę. Jewgienij Prigożyn opublikował nagranie, w którym wyjaśnia, że jeśli jego oddziały wycofają się z miasta, to dojdzie do załamania frontu, a jego jednostki zostaną za to ukarane. Szef grupy ma też nowy pomysł na rekrutację żołnierzy do swojej armii, ISW podaje, że chce on rekrutować rosyjskich sportowców.