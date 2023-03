"Szybująca bomba". Rosjanie używają nowej, groźnej broni [RELACJA NA ŻYWO]

Sobota to 374. dzień rosyjskiej inwazji. - Rosjanie użyli w Ukrainie po raz pierwszy swoich nowoczesnych półtoratonowych szybujących bomb kierowanych UPAB-1500W. Stanowią one poważne zagrożenie. Mogą razić cele cele naziemne z precyzją do 10 m - podało ukraińskie pismo militarne "Defense Express", powołując się na anonimowe źródła. Resztki bomy znaleziono w jednej z lokalizacji w obwodzie czernihowskim kilka tygodni temu. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.