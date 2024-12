Tragiczny wypadek z chustą do noszenia. Rodzice ostrzegają

Do tragedii doszło w 2023 r., kiedy matka chłopca, Ellie, przygotowywała się do wyjścia z domu. Włożyła synka do chusty i zaczęła go karmić, nie zauważając, że dziecko się zsunęło. Ojciec, George Alderman, wspomina, że wszystko wydawało się w porządku, dopóki nie zobaczył przerażonej żony z nieoddychającym synkiem w ramionach. - Leżał na plecach i był biały, nie oddychał - wspominał dziennikarzom MailOnline.