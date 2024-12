Duża zmiana dla palaczy. Wiadomo, ile będą kosztować papierosy

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że podwyżki mają na celu "urealnienie" stawek akcyzy, biorąc pod uwagę rosnącą siłę nabywczą konsumentów. Rząd podkreśla również, że zmiany mają charakter fiskalny, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na obronność. Przewiduje się, że cena paczki papierosów wzrośnie z 18 zł do 20,80 zł, a w 2026 r. do 26,50 zł .

Przedsiębiorcy z branży tytoniowej obawiają się, że podwyżki mogą prowadzić do wzrostu szarej strefy. Obecnie nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi stanowi ok. 5 proc. rynku. Rząd planuje również rozszerzenie opodatkowania na wielorazowe papierosy elektroniczne i podgrzewacze, co ma zmniejszyć ich dostępność.