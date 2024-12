Fatalna pogoda po nowym roku. Jest najnowsza prognoza

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C w Małopolsce; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich około 1 st. C. Wiatr nad morzem będzie silny i okresami bardzo silny od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h, w Sudetach do 140 km/h, w Karpatach do 110 km/h, południowo-zachodni.