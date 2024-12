Zimy nie będzie? Jest prognoza długoterminowa

Początek roku to jednak pogoda niemal wiosenna. Na zachodzie i południowym zachodzie w środę i czwartek termometry mogą pokazać nawet powyżej 10 stopni Celsjusza. W centrum możliwe jest nawet 12-13 stopni. Będzie jednak pochmurno, wietrznie, a do tego zacznie padać. Zaraz potem jednak do Polski napłynie mroźne powietrze i temperatura gwałtownie spadnie. Opady śniegu jednak będą występować sporadycznie. Nie zapowiada się śnieżna zima w całym kraju.