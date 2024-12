5 lat od wybuchu pandemii. Chińczycy wciąż nie przekazali informacji

WHO przypomina, że 31 grudnia 2019 roku biuro krajowe organizacji w Chinach odebrało oświadczenie medialne władz w Wuhan dotyczące przypadków "wirusowego zapalenia płuc" w mieście. Jednak do tej pory Chińczycy nie przekazali swoich danych o źródłach pandemii.

"Wciąż wzywamy Chiny do udostępnienia danych, abyśmy mogli zrozumieć pochodzenie COVID-19. To moralny i naukowy obowiązek" - apeluje WHO. Dodaje, że te informacje są konieczne, żeby świat mógł "odpowiednio zapobiegać przyszłym epidemiom i pandemiom ani się na nie przygotować".

Systematycznie rosnąca liczba zakażeń oraz hospitalizacji zmusiła służbę zdrowia do przystosowania się do nowych warunków, co często prowadziło do przeciążenia szpitali. W miarę postępu pandemii i wprowadzenia szczepionek sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać, co pozwoliło na luzowanie restrykcji i powrót do normalności.