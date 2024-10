Eksperci alarmują: kolejna pandemia może być groźniejsza niż Covid-19

Raport "The Time to Act is Now" (Czas na działania jest teraz) został opracowany na zamówienie rządu Kanady przez sześcioro naukowców i lekarzy, których zadaniem była ocena znaczenia współpracy z naukowcami podczas pandemii. Eksperci podsumowali: "Kanada musi działać teraz, żeby się przygotować do następnego kryzysu zdrowotnego".